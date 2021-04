Foot - Real Madrid

Real Madrid : PSG, City, Super Ligue.. Enorme coup de tonnerre !

Publié le 19 avril 2021 à 21h30 par D.M.

Selon un membre de l'UEFA, Chelsea, Manchester City et le Real Madrid pourraient être exclus de la Ligue des champions ce vendredi en raison de leur volonté d'intégrer la Super Ligue.

Le 27 avril prochain, il est prévu que le Real Madrid accueille Chelsea à l’occasion des demi-finales de la Ligue des champions et que le PSG reçoive Manchester City le 28. Mais ces deux rencontres pourraient ne pas avoir lieu. Et pour cause, douze clubs européens ont annoncé ce dimanche la création de la Super Ligue, une compétition qui pourrait concurrencer la Ligue des champions. Parmi les clubs frondeurs, Chelsea, Manchester City et le Real Madrid. Le PSG est le seul demi-finaliste à être resté fidèle à l’UEFA.

« Le Real Madrid, Manchester City et Chelsea seront probablement exclus des demi-finales »