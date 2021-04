Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Le coup de gueule de Zinedine Zidane !

Publié le 19 avril 2021 à 9h30 par A.M.

Tenu en échec contre Getafe, le Real Madrid a laissé filer de précieux points dans la course au titre. Et Zinedine Zidane regrette notamment le but refusé à Mariano qui aurait pu tout changer.

Après la large victoire de l'Atlético de Madrid face à Eibar (5-0), le Real Madrid était sous pression et n'avait pas le droit à l'erreur dans la course au titre en Liga. Et pourtant, en déplacement sur la pelouse de Getafe, le club merengue n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0). Toutefois, en début de match, Mariano a inscrit un but refusé pour une position de hors-jeu qui fait débat en Espagne puisqu'il semblerait que le but soit valable. Après la rencontre, Zinedine Zidane s'est prononcé sur la situation.

«Je n'ai rien à dire»