Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG est déjà fixé pour David Alaba ?

Publié le 14 avril 2021 à 21h30 par La rédaction

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin, David Alaba sera l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. Il serait même tout proche de rejoindre le Real Madrid.

Eliminé par le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions avec le Bayern, David Alaba ne rejouera plus avec le club Bavarois sur la scène européenne. En fin de contrat en juin, le latéral Autrichien devrait découvrir un nouveau championnat… qui ne sera pas la Ligue 1. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Alaba ne souhaite pas rejoindre le PSG, qui aurait bien aimé le récupérer pour 0€.

Extrêmement proche du Real Madrid