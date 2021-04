Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Deschamps, France… L’entourage de Benzema met les choses au clair !

Publié le 9 avril 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que Karim Benzema n’a plus été appelé en Equipe de France depuis 2015 par Didier Deschamps, son ancien agent a lâché ses vérités sur ce sujet qui cristallise toujours autant l’attention.

Arrivé au Real Madrid en 2009 en provenance de l’OL, Karim Benzema fait désormais l’unanimité au sein du club de la capitale espagnole. En effet, il s’est imposé comme le véritable patron de l’attaque des Merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, l’international portugais avec lequel il formait un duo de très haut niveau qui a notamment permis au club madrilène d’être sacré à quatre reprises en Ligue des Champions entre 2014 et 2018. Bref, le niveau exceptionnel de Karim Benzema au Real Madrid est reconnu par tous… mais cela ne le conduit pas à être présent en Equipe de France pour autant ! Et pour cause, depuis 2015, le joueur désormais âgé de 33 ans n’est plus appelé par Didier Deschamps, chose qui suscite l’incompréhension, si ce n’est la colère, de nombreux observateurs.

« Karim Benzema n’a pas dit que Didier Deschamps était raciste »

Plusieurs raisons sont avancées pour justifier cette prise de position du sélectionneur tricolore, de l’affaire avec Mathieu Valbuena à une supposée attaque de Karim Benzema contre Didier Deschamps en passant par la présence d’Olivier Giroud dans le groupe des Bleus. Cependant, aux yeux de son ancien agent, la vérité sur l’absence du numéro 9 du Real Madrid réside davantage dans une grosse désinformation dont il aurait été victime à plusieurs reprises. « Le monde entier se demande pourquoi il n’est pas sélectionné. Même si quelqu’un avait tué une autre personne, il serait en sélection s’il avait payé sa dette. Benzema est loin d’avoir tué quelqu’un, il n’est même pas jugé ! Est-ce que vous avez déjà vu une justice aussi importante dans le football mondial ? Un mec de son niveau, qui fait partie du top mondial depuis 15 ans et qui n’est plus en sélection depuis 6 ans… Ça n’existe pas ! Encore une fois, Karim Benzema n’a pas dit que Didier Deschamps était raciste. Ce n’est pas vrai. Il a dit : « Non Didier n’est pas raciste, je le connais très bien, mais il a peut être cédé à une partie de la pression de la France raciste ». Les gens ont mal interprété, et un mec est venu taguer au stylo bic sur le portail de Deschamps « Raciste ». Comme si Karim était responsable de ça… C’est de la désinformation, comme 50% des Français qui pensent que Benzema était à Knysna ! », a expliqué Karim Djaziri dans un entretien accordé à Made In Foot .

« Tu ne joues pas 81 fois pour une nation que tu n’aimes pas »