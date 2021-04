Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Didier Deschamps est lourdement interpellé pour Karim Benzema !

Publié le 9 avril 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que Didier Deschamps avait esquivé une question au sujet de Karim Benzema lors du précédent rassemblent de l’Equipe de France, cette attitude du sélectionneur des Bleus n’est clairement du goût de l’ancien agent du joueur du Real Madrid.

« Oh non ! Même ici ! Allez, on restera sur les autres questions. Il y en a un qui vous l’a soufflée ! C’est un journaliste français qui vous a soufflé la question ! », lâchait Didier Deschamps le 28 mars dernier à l’issue du match opposant l’Equipe de France au Kazakhstan après une question au sujet de l’absence de Karim Benzema en sélection. Il faut dire que le sélectionneur des Bleus a de quoi être lassé de répondre fréquemment à ces questions sur l’absence du buteur du Real Madrid de son équipe depuis 2015. Mais vu son niveau avec les Madrilènes, il est normal que les observateurs ne comprennent pas la logique conduisant à se passer de Karim Benzema. Et le moins que l’on puisse dire est que cette réponse insolite de Didier Deschamps n’est vraiment pas du goût de Karim Djaziri, l’ancien agent du buteur du Real Madrid dont il est resté proche.

« Quand il dit ça, c’est très grave »