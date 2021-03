Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Benzema, équipe de France… La sortie insolite de Didier Deschamps !

Publié le 28 mars 2021 à 19h00 par B.C.

Alors que l’équipe de France a décroché la victoire sur la pelouse du Kazakhstan ce dimanche, un journaliste local n’a pas hésité à interpeller Didier Deschamps sur l’absence de Karim Benzema en Bleu.

Après une contreperformance face à l’Ukraine (1-1), l’équipe de France s’est bien reprise ce dimanche en disposant du Kazakhstan (2-0), sans Karim Benzema. Malgré ses prestations impressionnantes au Real Madrid, le protégé de Zinedine Zidane est toujours mis à l’écart par Didier Deschamps, qui ne l’a plus appelé depuis 2015. Alors que le sélectionneur tricolore avait échappé au sujet cette semaine, un journaliste kazakhstanais n’a pas hésité à l’interpeller sur l’attaquant français.

« Benzema ? Oh non ! Même ici ! »