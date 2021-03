Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Hazard, blessures... L'énorme réponse de Meunier aux critiques !

Publié le 28 mars 2021 à 12h00 par K.V.

Accusé d’avoir infligé à Eden Hazard une blessure qui ne cesse d’en entraîner d’autres, Thomas Meunier a plaisanté à propos de la dernier blessure en date de son compatriote.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 contre la modique somme de 115M€, Eden Hazard réalisait alors l'un de ses plus grands rêves. Désigné comme le successeur de Cristiano Ronaldo, le Belge était des plus attendus. Mais le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar, tant Eden Hazard a été sujet aux blessures depuis. À tel point qu'il a raté pas moins d'une cinquantaine de rencontres avec le Real Madrid en moins d'un an et demi au club. Un constat catastrophique pour lequel nombreux sont ceux qui mettent la faute sur un certain... Thomas Meunier. Après avoir mis une semelle à Eden Hazard au cours d'un match entre le Real Madrid et le PSG, l'actuel latéral du Borussia Dortmund a depuis été accusé d'avoir envoyé son compatriote dans une spirale négative dont il peine à sortir. Des accusations auxquelles Thomas Meunier a réagi sur le ton de la plaisanterie.

« Oui c’est ça, j’ai encore mis un gros tacle à Eden... »