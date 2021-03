Foot - Real Madrid

Real Madrid : Messi, Ronaldo... Cette folle anecdote sur Eden Hazard !

Publié le 25 mars 2021 à 23h20 par A.D.

Ex-coéquipier d'Eden Hazard du côté de Chelsea, John Obi Mikel connait très bien l'actuel pensionnaire du Real Madrid. Après avoir fait l'éloge de son ancien compère, l'international nigérian l'a comparé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.