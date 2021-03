Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps, Équipe de France... Riolo répond à Zidane pour Benzema !

Publié le 20 mars 2021 à 22h30 par A.D.

Alors que Karim Benzema a réalisé un grand match face au Celta de Vigo ce samedi, Zinedine Zidane a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi son protégé ne jouait pas en Equipe de France. Et sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo a incité le coach du Real Madrid à poser directement la question au sélectionneur tricolore.

Ce samedi, Karim Benzema a écoeuré la défense du Celta de Vigo. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, le numéro 9 du Real Madrid a offert la victoire à son équipe (1-3). Totalement sous le charme de Karim Benzema, Zinedine Zidane n'a pas tari d'éloges à son égard en conférence de presse, envoyant un message à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. « Si j'aimerais que Karim Benzema retrouve l'équipe de France ? Vous ne comprenez pas, je ne comprends pas... Pour moi, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, c'est mieux pour nous. Ce qu'il a fait aujourd'hui est spectaculaire. Je suis content, parce qu'il travaille dur et qu'il en veut plus. Dès la première minute, nous sommes allés chercher le match et nous avons mérité la victoire » , a déclaré le coach du Real Madrid.

«Que Zidane demande à Deschamps comme ça après il nous dira»

Dans la foulée, Daniel Riolo a réagi sur son compte Twitter et a demandé à Zinedine Zidane de passer un coup de fil à Didier Deschamps pour évoquer le cas Benzema. « (Zinedine) Zidane ne comprend pas pour (Karim) Benzema en EDF. Comme beaucoup. Mais pour lui c’est facile d’appeler (Didier) Deschamps. Alors qu’il lui demande comme ça après il nous dira... » , a écrit le consultant de RMC Sport sur le réseau social.