Real Madrid - Malaise : Eden Hazard reçoit un énorme soutien !

Publié le 27 mars 2021 à 13h00 par La rédaction

Régulièrement blessé depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard peine à s’imposer chez les Merengue. Mais le Belge a reçu le soutien de son sélectionneur Roberto Martinez, qui affirme l’envie débordante du joueur de revenir sur les terrains le plus vite possible.

En rejoignant le Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard réalisait l’un de ses rêves d’enfance. Recruté pour 115M€, le Belge était considéré comme le digne héritier de Cristiano Ronaldo chez les Merengue et devait mener le club à nouveau sur le toit de l’Europe. Mais tout cela s’est transformé en cauchemar. Depuis qu’il est à la Casa Blanca , Eden Hazard est régulièrement sujet aux blessures. Le joueur de 30 ans a aujourd’hui totalisé 332 jours d’absence en seulement deux saisons à Madrid, soit presque une année civile complète. Et le nombre devrait continuer à s'agrandir, puisqu'il est encore indisponible suite à sa blessure musculaire survenue le 15 mars dernier. Son transfert au Real Madrid est pour l’instant considéré comme un échec, au point d'être sur le sellette. Mais cela n’empêche pas le Belge d’obtenir du soutien.

«Eden est de bonne humeur et meurt d'envie de revenir sur les terrains avec le Real Madrid»