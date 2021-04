Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Deschamps n’est pas au bout de ses peines pour Benzema !

Publié le 16 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Champion d’Europe avec Didier Deschamps en 2000, Johan Micoud a tapé du poing sur la table concernant la situation de Karim Benzema en s’engageant à demander au sélectionneur de l’Équipe de France à chacune des conférences la raison de l’absence de l’attaquant du Real Madrid aux rassemblements.

Bien que Karim Benzema n’ait pas trouvé le chemin des filets lors du 1/4 de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool contrairement à la réception du FC Barcelone samedi dernier, l’avant-centre du Real Madrid a joué un rôle important dans la qualification du club merengue en demi-finale de C1 et pèse énormément cette saison au Real Madrid. Pour autant, Didier Deschamps refuse toujours de le sélectionner en Équipe de France, voire même d’évoquer le sujet en conférence de presse en atteste sa déclaration à un journaliste kazakhstanais dernièrement. « Oh non, même ici ? On restera sur les autres questions. C’est un journaliste français qui vous a soufflé la question ? Allez merci et au revoir ». Voici le message que le sélectionneur des Bleus livrait avec le sourire aux lèvres. Pour Johan Micoud, champion d’Europe 2000 et ancien coéquipier de Deschamps en sélection, cette situation a assez duré.

« Tant qu’il ne me répond pas, je la pose »