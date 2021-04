Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Deschamps reçoit un gros avertissement pour Benzema !

Publié le 15 avril 2021 à 22h00 par T.M.

A chaque fois que Didier Deschamps est interrogé sur le cas Karim Benzema, il refuse de répondre. De quoi agacer Johan Micoud, qui est prêt à agir en conséquence.

Cela fait maintenant depuis 2015 que Karim Benzema n’a plus porter le maillot de l’équipe de France. En effet, suite à l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena ainsi que l’interview polémique de l’attaquant du Real Madrid dans la presse espagnole, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de KB9. Et malgré les performances XXL de Benzema avec les Merengue, cette position ne change pas. Pour autant, Deschamps n’a jamais donné d’explications précises concernant son choix et ne veut jamais en donner esquivant à chaque fois les questions sur le sujet.

« Tant qu’il ne me répond pas, je la pose… »