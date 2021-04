Foot - Real Madrid

Real Madrid : Super Ligue, UEFA… Pérez répond aux menaces d’exclusion de la Ligue des champions !

Publié le 20 avril 2021 à 11h00 par Th.B.

Président du Real Madrid et de la nouvelle Super Ligue, Florentino Pérez s’est montré clair et nie totalement toute exclusion possible des clubs participant à cette nouvelle compétition et qui sont toujours en course pour une victoire européenne que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue Europa.

En raison de l’annonce de la création de la Super Ligue, projet porté Florentino Pérez, président du Real Madrid, qui vise à créer une ligue fermée entre les gros clubs d’Europe pour maximiser leurs profits notamment, le monde du football s’est globalement insurgé de cette décision, en attestent les multiples témoignages livrés dans la journée de lundi. Membre du comité exécutif de l’UEFA, Jesper Moller a d’ailleurs déclaré ces dernières heures que les clubs qui ont décidé d’intégrer cette Super Ligue et qui sont en lice pour un sacre en Europe, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue Europa cette saison, seraient sujet à une exclusion. « Les clubs de Super League Real Madrid, Manchester City et Chelsea seront probablement exclus des demi-finales de la Ligue des champions cette saison. Les clubs doivent partir, et j'espère que cela se produira vendredi. Nous devons donc trouver comment terminer le tournoi de la Ligue des champions ». Néanmoins, ce ne serait clairement pas le cas si l’on en croit les propos de Florentino Pérez.

« Ils ne vont pas expulser Madrid de la Ligue des champions, c'est sûr, ni City »