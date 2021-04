Foot - Real Madrid

Real Madrid : PSG, City... Enorme rebondissement pour la Super Ligue

Publié le 20 avril 2021 à 0h00 par A.D.

Alors qu'ils ont décidé de se tourner vers la Super Ligue, le Real Madrid, Manchester City et Chelsea pourraient être exclus de la Ligue des Champions selon Jesper Moller, membre du comité exécutif de l’UEFA. Mais à en croire Francesc Aguilar, journaliste de Mundo Deportivo, l'instance européenne n'aurait pas les moyens d'évincer les trois géants européens.

En lice pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le Real Madrid, Manchester City et Chelsea ont décidé de prendre part à la Super Ligue. Alors que cette compétition concurrence directement la C1, ces trois cadors européens risqueraient l'exclusion, et ce, dès vendredi. « Les clubs de Super League Real Madrid, Manchester City et Chelsea seront probablement exclus des demi-finales de la Ligue des champions cette saison. Les clubs doivent partir, et j'espère que cela se produira vendredi. Nous devons donc trouver comment terminer le tournoi de la Ligue des champions » , a expliqué Jesper Moller, membre du comité exécutif de l’UEFA, lors d'un entretien accordé à DR . Alors que le PSG se retrouve dans le flou avant de disputer les demi-finales de la Ligue des Champions, Francesc Aguilar est venu contredire les propos de Jesper Moller.

«L'UEFA ne peut pas exclure le Real Madrid, Manchester City et Chelsea de la Ligue des champions»

Sur son compte Twitter , Francesc Aguilar a affirmé que l'UEFA était incapable d'exclure à la fois le Real Madrid, Manchester City et Chelsea de la Ligue des Champions cette saison. « L'UEFA ne peut pas exclure le Real Madrid, Manchester City et Chelsea de la Ligue des champions à cause de la Super League. Il y a des contrats importants signés, le cas échéant, ils ne pourraient pas les inviter à la prochaine édition, bien que s'ils se qualifient, cela pourrait aussi faire l'objet d'un appel » , a écrit le journaliste de Mundo Deportivo sur le réseau social.