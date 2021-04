Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n'en démordrait pas pour cette pépite de Guardiola !

Publié le 18 avril 2021 à 22h10 par La rédaction mis à jour le 18 avril 2021 à 22h14

Même si son milieu de terrain est performant ces derniers temps, Zinédine Zidane envisagerait sérieusement de le rajeunir. Pour commencer, il souhaiterait s'offrir Phil Foden et en faire le digne successeur de son numéro 10 actuel, Luka Modric.

Avec Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric, Zinédine Zidane a l’un des milieux de terrain les plus impressionnants au monde. Prévoyant, il sait qu’il devra lui apporter du sang neuf pour renforcer, mais surtout rajeunir son effectif. Notamment pour remplacer un Luka Modric vieillissant. En effet, le vice-champion du monde croate a déjà fêté ses 35 ans. Et l’ancien numéro 10 des Bleus saurait exactement qui il souhaite attirer pour lui succéder.

Phil Foden sous la tunique blanche du Real ?