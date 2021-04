Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a tranché pour son avenir !

Publié le 18 avril 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors que sa situation n’est pas stable sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane a émis le souhait de rester la saison prochaine. Mais il pourrait aller voir ailleurs dès 2022, date de la fin de son contrat avec le club madrilène. Partagé entre une prolongation et l'équipe de France, Zinedine Zidane voudrait prendre la succession de Didier Deschamps en priorité.

Ce n’est pas sa meilleure saison sur le banc de Real Madrid, et il le sait. Zinédine Zidane aurait néanmoins émis le souhait de continuer sur le banc du club merengue la saison prochaine. Et à la fin de son contrat le 30 juin 2022, le technicien français voudrait prendre la succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France.

Une prolongation ou les Bleus