Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le verdict est déjà tombé pour Zidane !

Publié le 18 avril 2021 à 19h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid à l'issue de la saison. Toutefois, le coach français aurait déjà décidé d'aller au bout de son bail. De son côté, Florentino Pérez serait assuré que Zinedine Zidane sera sur le banc merengue la saison prochaine.

Alors qu'il a vécu plusieurs passages à vide au Real Madrid cette saison, Zinedine Zidane aurait pu être évincé. En effet, Florentino Pérez aurait pensé à se séparer de son entraineur français à trois reprises, mais le Ballon d'Or 98 s'est montré tenace et a toujours réussi à sauver le navire madrilène, et sa peau par la même occasion. Alors qu'il serait désormais serein vis-à-vis de sa direction quant à sa situation, Zinedine Zidane pourrait décider de quitter le Real Madrid de lui-même cet été. Interrogé dernièrement quant à son avenir, le coach français a préféré botter en touche et ne pas alimenter les rumeurs.

Zidane a décidé de rester la saison prochaine

« Si je me vois aux côtés de Florentino Pérez les quatre prochaines années ? Je suis heureux pour le président, mais nous ne pensons qu'au jour le jour. Vous pouvez avoir un contrat de quatre ou cinq ans et demain vous partez. Ça ne veut rien dire. Je suis heureux, heureux, et maintenant nous devons penser au match de demain. (...) Si la probabilité que je reste et que je parte est la même ? On n'en sait rien. Je ne pense pas à l'avenir, ni maintenant, ni quand on disait qu'il fallait évincer Zidane. Ça ne va rien changer, ici on voit au jour le jour. Demain, nous allons jouer un match et c'est ce qui nous intéresse, rien d'autre. (...) Si la meilleure nouvelle qu'on puisse entendre au Real Madrid est que Zidane reste toujours sur le banc ? Nous n'avons jamais douté du travail que nous avons fait. Les joueurs sont très engagés. Ils croient en ce qu'ils font et la difficulté nous rend plus forts. J'en suis très fier. Ils sont toujours là et en veulent toujours plus. C'est ce qui me satisfait pleinement : voir les joueurs s'engager dans tout ce que nous faisons », a détaillé Zinedine Zidane ce samedi en conférence de presse. Malgré cette sortie énigmatique, le coach du Real Madrid aurait d'ores et déjà pris sa décision quant à son avenir. Selon les informations d'Eduardo Inda, divulguées dans El Chiringuito , Zinedine Zidane compterait aller au bout de son contrat et poursuivre l'aventure avec le Real Madrid au moins jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Pérez sûr de garder Zinedine Zidane ?