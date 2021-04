Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 18 avril 2021 à 19h00 par A.D.

Alors que son avenir serait incertain, Zinedine Zidane aurait d'ores et déjà décidé de rester au Real Madrid la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin 2022, le coach français devrait ensuite trancher pour la suite de sa carrière.

Auteur d'une saison en dents de scie avec le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait failli perdre sa place d'entraineur à plusieurs reprises. En effet, le coach français aurait été en sursis trois fois déjà lors de cet exercice 2020-2021, mais il a toujours réussi à sauver sa peau. Alors qu'il serait désormais hors de danger, Zinedine Zidane pourrait de lui-même décider de changer d'air à l'issue de la saison s'il n'est pas totalement satisfait au Real Madrid. Interrogé sur son avenir en conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane a lâché toutes ses vérités concernant sa situation à la Maison-Blanche . « Si je me vois aux côtés de Florentino Pérez les quatre prochaines années ? Je suis heureux pour le président, mais nous ne pensons qu'au jour le jour. Vous pouvez avoir un contrat de quatre ou cinq ans et demain vous partez. Ça ne veut rien dire. Je suis heureux, heureux. (...) Si la probabilité que je reste et que je parte est la même ? On n'en sait rien. Je ne pense pas à l'avenir, ni maintenant, ni quand on disait qu'il fallait évincer Zidane. Ça ne va rien changer, ici on voit au jour le jour » , a confié Zinedine Zidane.

Zidane compte rester au Real Madrid la saison prochaine