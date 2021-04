Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Cette star de Zidane lui envoie un message fort !

Publié le 19 avril 2021 à 1h00 par La rédaction

Pilier de son équipe il y a encore quelques années, Marcelo est aujourd’hui dépassé par Ferland Mendy dans la hiérarchie des arrières gauches du Real Madrid. En effet, Marcelo doit se contenter d’un temps de jeu très réduit ces derniers mois. Malgré tout, il estime avoir de l’importance dans le groupe et veut prouver à Zinedine Zidane qu'il mérite de jouer le plus possible.

Jadis l’un des meilleurs latéraux au monde, Marcelo (32 ans), est désormais barré par la concurrence de Ferland Mendy au Real Madrid. En effet, Zinedine Zidane préfère aujourd'hui le Français au Brésilien. Désormais remplaçant au Real Madrid, Marcelo doit se contenter d’un faible temps de jeu. Malgré tout, il est prêt à se battre pour obtenir les bonnes grâce de Zinedine Zidane et il l'a bien fait savoir.

«Je veux continuer à jouer et avoir des minutes»