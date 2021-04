Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : L'entourage de Benzema fait passer un message à Deschamps !

Publié le 23 avril 2021 à 10h00 par D.M.

Ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri a admis que le joueur du Real Madrid souhaitait faire son retour en équipe de France.

Performant sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema ne figure plus dans les plans de Didier Deschamps. Le joueur n’avait pas participé à l’Euro 2016, et avait observé la Coupe du monde en Russie devant sa télévision. En effet, l’attaquant n’a plus été sélectionné par le sélectionneur depuis octobre 2015 en raison notamment de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Benzema a par la suite accordé un entretien à la presse espagnole dans lequel il indiquait que « Deschamps avait cédé sous la pression d'une partie raciste de la France ». Mais selon son ancien agent, Didier Deschamps n’est pas responsable de la mise à l’écart de Benzema.

« Benzema ? Il est prêt depuis six ans »