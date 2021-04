Foot - Barcelone

Barcelone : À Madrid et au Barça, on croit encore à la Super Ligue !

Publié le 23 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Présidents du Real Madrid et du FC Barcelone, Florentino Pérez et Joan Laporta ont justifié leurs positions sur la Super Ligue en expliquant à quel point cette nouvelle compétition est importante pour le futur du football.

En vu du quasi retrait de l’intégralité des clubs initialement engagés dans la Super Ligue, Florentino Pérez a regretté le fait que ce projet n’ait pas trouvé son public, tant il est primordial pour la santé des grosses écuries européennes à son sens. C’est du moins ce qu’il a tenté d’expliquer à la Cadena SER . « Je suis un peu triste et déçu parce que nous travaillons sur ce projet depuis trois ans. Il consiste en ce que nous pouvons faire pour lutter contre la situation économique du football espagnol. Le championnat est intouchable, il fait partie de l'histoire. Et le Le format de la Ligue des champions est obsolète, vieux et intéressant seulement des quarts. Avant cela n'a aucun intérêt. Nous sommes tous ravis que des équipes de certains pays puissent affronter de grandes équipes ».

« C'est une nécessité »