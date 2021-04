Foot - Barcelone

Barcelone : Laporta, Super Ligue... Un nouveau coup de tonnerre se prépare !

Publié le 20 avril 2021 à 22h00 par A.M.

A l'image des clubs de Premier League, le FC Barcelone devrait également renoncer à la Super Ligue. Un nouveau gros coup dur pour le projet initié par 12 clubs.

Initié dimanche soir par le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan, le projet de la Super Ligue Européenne touche à sa fin. En effet, face à la déviance massive suscitée par cette Ligue semi-fermée, plusieurs clubs fondateurs semblent déjà proches de renoncer, à l'image des six équipes anglaises. Cela pourrait même avoir d'énormes conséquences puisqu'Ed Woodward aurait d'ores et déjà démissionné de son poste de vice-président de Manchester United selon talkSPORT . Et cela ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin.

Le Barça pense aussi à quitter la Super Ligue