Barcelone - Malaise : Griezmann répond à ses détracteurs !

Publié le 18 avril 2021 à 12h00 par K.V.

Alors que le FC Barcelone a remporté la Coupe du roi face à l'Athletic Bilbao, Antoine Griezmann a lui décroché son premier titre sous le maillot Blaugrana. De quoi lui permettre de répondre aux critiques qu'il a reçues depuis son arrivée au club.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann a connu d'immenses difficultés à s'intégrer et à se stabiliser. Capable de réaliser de belles performances, le Français s'est aussi montré capable de passer totalement au travers. Forcément, les critiques ne se sont pas faites attendre. Alors que, récemment, a été évoquée la possibilité d'un départ d'Antoine Griezmann pour que le Barça puisse renflouer ses caisses, le champion du monde a remporté son tout premier titre avec les Blaugrana . En effet, le FC Barcelone a décroché la Coupe du roi ce samedi soir en l'emportant largement face à l'Athletic Bilbao (4-0). Premier buteur de la rencontre, Antoine Griezmann s'est confié sur l'importance de ce titre.

«C’est un soulagement pour moi. Il y a eu des hauts et des bas depuis que je suis arrivé»