Mercato - PSG : Une bataille royale s’annonce pour cette pépite du PSG !

Publié le 23 avril 2021 à 16h45 par T.M.

Alors que la séparation approche entre le PSG et Kays Ruiz, du beau monde serait à l’affût pour tenter de récupérer le talent de 18 ans.

L’exode des talents va se poursuivre au PSG. Après Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi l'été dernier, un autre joueur va s’ajouter à la liste des pépites parties du club de la capitale : Kays Ruiz. Arrivé en 2015 au PSG, le milieu de terrain voit son contrat expirer à la fin de la saison et jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé avec Leonardo pour prolonger et cela ne devrait pas être le cas. Ainsi, cet été, Kays Ruiz se retrouvera libre et aura l’occasion de choisir de s’engager avec le club de son choix. Et le futur ex-joueur du PSG pourrait avoir différentes options qui s’offrent à lui.

L’embarras du choix pour Kays Ruiz