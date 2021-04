Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite de Pochettino chipée par… le FC Barcelone ?

Publié le 23 avril 2021 à 15h45 par T.M.

Arrivant au terme de son contrat au PSG, Kays Ruiz n’est pas parti pour prolonger. Et son avenir pourrait bien de nouveau s’écrire du côté du FC Barcelone.

En 2015, le PSG avait profité des problèmes du FC Barcelone pour récupérer Kays Ruiz. Annoncé comme un grand talent en devenir, le milieu de terrain a ainsi fait ses gammes chez les équipes de jeunes du club de la capitale, avant de faire ses grands débuts avec les professionnels cette saison. Apparu à quelques reprises sous les ordres de Thomas Tuchel, Kays Ruiz a toutefois disparu de la circulation et on ne devrait pas le revoir sous le maillot parisien. En effet, à 18 ans, le natif de Lyon arrive en fin de contrat et ne va pas prolonger son contrat.

Retour à l’envoyeur ?