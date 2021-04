Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition fixée dans le feuilleton Dybala !

Publié le 24 avril 2021 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala pourrait faire ses valises et quitter la Juventus s'il ne prolonge pas très vite. Et la fin de saison de La Vieille Dame sera décisive pour l'Argentin.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur de la Juventus ces dernières saisons, Paulo Dybala pourrait migrer vers d'autres horizons cet été. En difficulté lors de cet exercice 2020-2021, et notamment à cause de ses pépins physiques, le joyau argentin pourrait quitter La Vieille Dame à un an de la fin de son contrat. A la peine sur le plan financier, la Juve aurait du mal à trouver un terrain d'entente financier avec Paulo Dybala pour le prolonger. Ainsi, les Bianconeri pourraient se résoudre à vendre leur numéro 10 cet été pour ne pas le voir partir gratuitement à l'été 2022, lorsqu'il sera libre. Et selon la presse italienne, l'avenir de Paulo Dybala devrait dépendre de la Ligue des Champions.

La Ligue des Champions décisive pour l'avenir de Dybala ?