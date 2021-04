Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce de Ronald Koeman sur son avenir !

Publié le 24 avril 2021 à 14h00 par La rédaction

Au FC Barcelone, l'avenir de Ronald Koeman est incertain. Toutefois, dans l'esprit de l'entraîneur néerlandais, tout semble clair pour la suite.

Affichant quelques difficultés en début de saison avec le FC Barcelone, Ronald Koeman voyait sa place être grandement remise en question. Éliminé très tôt de la Ligue des Champions par le PSG et en retard au classement du championnat espagnol, le bilan du technicien néerlandais n’était pas à la hauteur des espérances. Mais ces derniers temps, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a corrigé le tir. Les Blaugrana ont remporté la Coupe du Roi et ils se rapprochent dangereusement du leader l’Atlético de Madrid en Liga. Ces récents bons résultats pourraient sauver la tête de Ronald Koeman au Barça cet été. En tout cas, le Néerlandais ne se voit pas ailleurs qu’en Catalogne pour le prochain exercice.

« Je me vois comme entraîneur pour la saison prochaine »