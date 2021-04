Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’engage dans un chantier colossal pour cet été !

Publié le 24 avril 2021 à 11h30 par T.M.

Cet été, cela devrait quelque peu bouger au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Au PSG, Leonardo aurait d’ailleurs déjà identifié les postes à renforcer. Et outre la nécessité de recruter un milieu de terrain, le poste d’arrière droit devrait également être un énorme chantier dans la capitale.

Actuellement, au poste d’arrière droit, Mauricio Pochettino peut compter sur Alessandro Florenzi, Colin Dagba et même Thilo Kehrer qui peut dépanner à ce poste. Mais la saison prochaine, les solutions du PSG pourraient bien être différentes. En effet, à l’occasion du prochain mercato estival, Leonardo souhaiterait tout changer dans le couloir droit de la défense parisienne. Et à en croire les informations dévoilées par L’Equipe ce samedi, Florenzi n’aurait plus vraiment sa place au PSG. Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat de l’AS Rome, l’Italien a montré de belles qualités sur le plan offensif, en revanche, d’un point de vue défensif, les lacunes sont plus importantes. Et c’est ce point faible qui aurait convaincu de passer à autre chose. Ainsi, si Leonardo a l’opportunité de recruter Florenzi définitivement contre 9M€, cela ne devrait pas être le cas et le joueur de 30 ans devrait alors faire son retour à l’AS Rome, avant possiblement de repartir puisqu’en Italie, on annonce notamment un intérêt de l’Inter Milan.

Un numéro 1 est recherché…

Alessandro Florenzi pas dans les plans du PSG pour la saison prochaine, un arrière droit serait donc attendu dans la capitale. Et comme l’a développé le quotidien sportif, un numéro 1 est ainsi recherché par Leonardo. Mais qui sera l’heureux élu ? Plusieurs noms ont déjà évoqués pour venir pallier ce besoin à l’instar notamment d’Emerson, le latéral brésilien actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis. Mais ça ne serait pas tout. Ce samedi, L’Equipe a également confirmé la piste menant à Serge Aurier, ancien joueur du PSG et aujourd’hui à Tottenham, où il n’a plus qu’un an de contrat. Et malgré son aventure compliquée dans la capitale entre 2015 et 2017, l’Ivoirien ne dirait pas non à un retour au PSG, d’autant plus qu’il pourrait y retrouver Mauricio Pochettino, qu’il a connu chez les Spurs. Dans les bureaux parisiens, une autre piste pourrait également être à l’étude, celle menant à Hector Bellerin. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal, l’Espagnol a déjà été évoqué à plusieurs reprises du côté du Parc des Princes et cette fois pourrait être la bonne puisqu’il disposerait d’un bon de sortie.

… un numéro 2 aussi !