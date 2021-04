Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour à la Juventus ? La réponse de Moise Kean !

Publié le 24 avril 2021 à 10h10 par A.D.

Prêté par Everton au PSG, Moise Kean pourrait continuer son aventure dans le club de la capitale à la fin de la saison ou retrouver la Juventus. Interrogé sur un possible retour à Turin, le buteur italien a lâché ses vérités.

Pour pallier le départ d'Edinson Cavani, actuellement à Manchester United, Leonardo a obtenu le prêt, sans option d'achat, de Moise Kean l'été dernier. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, le buteur italien est supposé faire son retour à Everton à l'issue de la saison. Toutefois, Leonardo et Mauricio Pochettino seraient tombés sous le charme de Moise Kean et espéreraient pouvoir le conserver à la fin de son prêt. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG devra faire face à la concurrence de la Juventus sur ce dossier. Selon nos informations du 22 mars, La Vieille Dame veut absolument rapatrier Moise Kean cet été et est déjà au travail pour obtenir gain de cause. Mais qu'en pense le principal intéressé ?

«Si on pouvait prévoir l'avenir, nous serions tous riches »