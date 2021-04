Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une très bonne nouvelle pour Serge Aurier !

Publié le 24 avril 2021 à 9h45 par La rédaction

N’étant plus aussi sûr du niveau d’Alessandro Florenzi, Leonardo se serait mis à la recherche d’une nouvelle option au poste de latéral droit. Serge Aurier serait ainsi ciblé par le PSG et l’Ivoirien pourrait faciliter les affaires de la direction parisienne.

En vue de la saison prochaine, Leonardo s’est déjà positionné sur plusieurs dossiers pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Si l’on entend beaucoup parler du secteur offensif ou du milieu de terrain, le poste de latéral droit constituerait également une priorité pour le directeur sportif du PSG. Arrivé en prêt l’été dernier en provenance de l’AS Roma, Alessandro Florenzi pourrait ne pas rester dans le club capitale, le joueur affichant quelques carences dans son jeu notamment défensivement. L’arrivée du technicien argentin pourrait être fatale à l’Italien. Ainsi, Leonardo aurait commencé à explorer quelques pistes, et le nom de Serge Aurier serait revenu. Et le latéral droit de Tottenham pourrait faciliter les choses.

Aurier pas contre un retour au PSG