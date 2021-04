Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale prise dans ce dossier 9M€ ?

Publié le 24 avril 2021 à 8h45 par T.M.

Prêté avec option d’achat l’été dernier au PSG, Alessandro Florenzi peut s’installer sur le long terme dans la capitale. Toutefois, on n’en prendrait pas le chemin.

L’été dernier, Leonardo a dû gérer le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. A la recherche d’un latéral droit, le directeur sportif est finalement parti piocher en Italie, réussissant à tomber d’accord avec l’AS Rome pour le prêt avec option d’achat (9M€) d’Alessandro Florenzi. Rapidement, au PSG, on s’est réjouit de l’arrivée de l’Italien, qui a notamment énormément apporté sur le plan offensif. Face à cela, certains faisaient d’ailleurs du transfert définitif de Florenzi une évidence. Finalement, à en croire les informations de L’Equipe , l’avenir du joueur de Mauricio Pochettino pourrait s’écrire loin de la capitale.

Des carences trop importantes ?

Bon offensivement, Alessandro Florenzi l’est toujours pas assez défensivement. Et au PSG, c’est cet aspect qui nourrirait de nombreux doutes. Débarqué en janvier, Mauricio Pochettino se serait vite rendu compte de cela et cela pourrait bien être fatal à l’Italien. Comme l’a révélé le quotidien sportif, cet été, le poste de latéral droit au PSG pourrait totalement être chamboulé. Leonardo serait actuellement à la recherche d’un numéro 1 et Florenzi ne ferait visiblement pas partie des plans parisiens.