Mercato - Real Madrid : Cette piste de Zidane interpelle le Real Madrid… et le Barça !

Publié le 24 avril 2021 à 7h30 par Th.B.

Dans le viseur des deux géants du football espagnol, Pau Torres a réagi aux intérêts du Real Madrid et du FC Barcelone en rappelant qu’il avait un contrat en vigueur à Villarreal.

Du haut de ses 24 ans, Pau Torres s’affirme de l’autre côté des Pyrénées. Sous la tunique de Villarreal, l’international espagnol fait parler de lui et sans grande surprise, son nom est lié au Real Madrid et au FC Barcelone, tous deux à la recherche d’une recrue au poste de défenseur central dans le cadre d’un transfert au cours du prochain mercato. Lors de l’émission El Transistor, Pau Torres assurait dernièrement être assez calme au sujet des informations circulant sur son avenir. De nouveau interrogé par la presse catalane, Torres s’est montré flatté des intérêts du Real Madrid et du FC Barcelone.

« C'est une fierté, mais… »