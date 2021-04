Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone cherche la solution pour Neymar !

Publié le 24 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Alors qu’on annonce Neymar proche de prolonger avec le PSG, le FC Barcelone et surtout Joan Laporta resteraient visiblement à l’affût.

Entre le PSG et Neymar, un accord a été trouvé pour un nouveau contrat. En effet, comme le10sport.com avait pu vous le confirmer, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente concernant un bail jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option. Cependant, rien n’a encore été officialisé et alors que le PSG voudrait le faire au plus vite, cette situation laisse place à de nombreuses rumeurs. Dernièrement, l’idée d’un retour de Neymar au FC Barcelone a repris de l’ampleur et en Catalogne, ce dossier serait bel et bien d’actualité.

Comment faire revenir Neymar ?