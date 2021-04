Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Mostafa Mohamed, Puel se lance dans un nouveau feuilleton !

Publié le 24 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Après une intense lutte avec Galatasaray pour Mostafa Mohamed cet hiver, l'ASSE pourrait de nouveau être confronté à la concurrence du club stambouliote pour Batuhan Kör.

En quête d'un attaquant depuis de nombreux mois, l'AS Saint-Etienne s'est heurté à ce dossier. L'été dernier, les Verts ont ainsi vu le prêt de M'Baye Niang capoter dans les derniers instants des négociations tandis que cet hiver aussi, le club du Forez a rencontré de grandes difficultés. En effet, avant d'obtenir le prêt avec option d'achat d'Anthony Modeste, finalement blessé jusqu'à la fin de la saison, l'ASSE avait tout tenté pour attirer Mostafa Mohamed qui s'est finalement engagé avec Galatasaray.

Une nouvelle bataille avec Galatasaray pour un attaquant ?