Mercato - PSG : Avec le forcing du Real Madrid, Leonardo doit-il vendre Mbappé ?

Publié le 24 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il était de passage sur les ondes de la Cadena SER en milieu de semaine, Florentino Pérez a fait savoir que sans les revenus exceptionnels de la Super Ligue, une opération du calibre de celle de Kylian Mbappé serait compliquée pour le Real Madrid ou n’importe quel autre club. Cependant, Le Parisien révèle une présence du géant merengue dans ce dossier malgré tout. De quoi pousser le PSG à revoir ses plans estivaux pour Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

« Sans la Super Ligue, les grandes recrues n’existeront pas. Ni pour le Real Madrid ni pour qui que ce soit d’autre. Si on ne signera pas Mbappé ? Je n’ai pas dit ça. Je parle pour la saison qui vient ». De passage sur les ondes de la Cadena SER mercredi soir après que la plupart des clubs engagés pour la Super Ligue se soient retirés du projet, Florentino Pérez ne coupait pas aux questions sur un éventuel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le président du club merengue ne cachait pas son scepticisme concernant les chances du Real Madrid de mettre la main sur Mbappé sans les revenus extraordinaires de la Super Ligue. Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Mbappé pourrait cependant être transféré cet été par le comité de direction parisien si aucun accord ne venait à être trouvé avec le clan Mbappé pour remédier à cette situation. Malgré les dires de Florentino Pérez, on se tiendrait prêt du côté de Madrid.

Le Real Madrid reste en embuscade malgré les déclarations de Pérez !