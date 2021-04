Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 avril 2021 à 19h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, le Real Madrid serait toujours autant déterminé à l’attirer cet été malgré les propos tenus par Florentino Pérez dernièrement.

« Si on ne signe pas Mbappé cet été, je ne pense pas qu'un supporter se tirera une balle dans la tête. Ils savent que nous faisons de notre mieux, et si les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'elles sont impossibles », a lâché Florentino Pérez ce mercredi au micro de la Cadena SER . Ce faisant, le moins que l’on puisse dire est que le présent du Real Madrid a jeté un énorme coup de froid sur la possibilité que Kylian Mbappé rejoindre la capitale espagnole cet été. Ainsi, on aurait pu penser que les Merengue jetaient l’éponge dans le dossier, laissant de ce fait une grosse marge de manœuvre au PSG dans l’optique de prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022. Seulement voilà, la prise de position de Florentino Pérez au sujet de Kylian Mbappé ne serait en réalité qu’un discours de façade.

Florentino Pérez voudrait toujours que Kylian Mbappé soit au Real Madrid la saison prochaine !