Mercato - Barcelone : Les grosses confidences de Rakitic sur son départ...

Publié le 24 avril 2021 à 19h00 par La rédaction

Revenu à Séville au cours du dernier mercato estival, Ivan Rakitic s’est exprimé sur son départ du FC Barcelone et ses six années passées en Catalogne. Une séparation qui n'a pas été morose selon ses propos.

Arrivé en 2014, Ivan Rakitic s'était immédiatement fait une place au sein du milieu de terrain du FC Barcelone et a été décisif en finale de Ligue des champions face à la Juventus une saison plus tard en inscrivant un but. Les années se sont écoulées et sur la fin, Rakitic ne faisait plus vraiment partie des plans du staff technique et particulièrement depuis l'arrivée de Frenkie De Jong en 2019. À l'instar de Luis Suarez, Arturo Vidal et Nelson Semedo, Rakitic a été poussé vers la sortie l'été dernier. Lors d’un entretien avec Sport1, Ivan Rakitic, milieu de terrain du FC Séville, s’est exprimé sur son passage au FC Barcelone et son départ l’été dernier. Le Croate qui a passé 6 années en Catalogne ne s’est pas dit triste de son départ.

« Je ne suis pas parti triste, je suis parti heureux »