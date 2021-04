Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Almada, le «nouveau Messi» que Sampaoli veut à l’OM !

Publié le 24 avril 2021 à 18h30 par A.C. mis à jour le 24 avril 2021 à 18h32

Pour renforcer l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli souhaiterait recruter l’un des plus grands talents du football argentin.

Cet été, Pablo Longoria devra se montrer très inventif. Un grand nombre de joueurs pourraient en effet quitter l’Olympique de Marseille, avec notamment Florian Thauvin et Jordan Amavi. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le président de l’OM souhaite les prolonger, mais les deux joueurs pourraient filer à la fin de leur contrat. Viennent ensuite les prêts. Sur les cinq joueurs arrivés en prêt, deux devraient rester, puisque Jorge Sampaoli souhaiterait compter sur Leonardo Balerdi et Pol Lirola d’après RMC Sport . Seul énigme l’avenir de Arkadiusz Milik, qui pourrait bien quitter l’OM seulement quelques mois après l’avoir rejoint. Tous ces départs devront être compensés et Longoria semble déjà avoir activé plusieurs pistes. Cela serait notamment le cas de Giacomo Raspadori selon les médias italiens, même si l’attaquant de Sassuolo est déjà courtisé par plusieurs clubs de Serie A.

Thiago Almada, la nouvelle perle du football argentin

Pourquoi donc ne pas se tourner vers l’Amérique du Sud ? Expert du football de son continent de naissance, Jorge Sampaoli aurait conseillé une piste à Pablo Longoria. Il s’agirait d’après TyC Sports de Thiago Almada, déjà bien connu par les clubs européens... et même par l’Olympique de Marseille ! En janvier 2021, le nom de Thiago Almada avait déjà été lié à l’OM par Velez a Fondo . Cette fois, TyC Sports explique que c’est Sampaoli qui pourrait faire toute la différence. Le coach de l’OM aurait en effet personnellement appelé Thiago Almada pour l’exhorter à le rejoindre dans le sud de la France, pour sa première expérience en Europe.

