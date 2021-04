Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet valide l'arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 24 avril 2021 à 9h10 par D.M.

Après la victoire de l’OM face au Stade de Reims ce vendredi, Dimitri Payet a admis que le groupe avait retrouvé de la confiance depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli.

Arrivé en mars dernier sur le banc marseillais, Jorge Sampaoli a redonné de la confiance au groupe phocéen. Vainqueur face à Lorient samedi dernier, l’OM a empoché une nouvelle victoire en venant à bout du Stade de Reims (1-3) ce vendredi. Auteur d’un doublé, Dimitri Payet a été étincelant. Affuté, l’international français a retrouvé une forme physique optimale et semble avoir retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli.

« Il a apporté sa petite touche »