Mercato - OM : Dimitri Payet n'est pas à l'abri pour son avenir...

Publié le 23 avril 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Critiqué en début de saison en raison de sa méforme physique à l'OM, Dimitri Payet garderait la confiance de Jorge Sampaoli, qui espère retrouve la meilleure version de l'international français.

Agé de 34 ans, Dimitri Payet n’a pas échappé aux critiques en début de saison. En surpoids et auteur de prestations irrégulières, le joueur décevait sur le terrain. Présent à l’OM depuis 2017 après un passage réussi à West Ham, l’international a, depuis, repris les choses en main et est parvenu à retrouver une forme physique optimale. Plus affuté, Payet semble avoir retrouvé des couleurs au sein du club marseillais comme l’attestent ses dernières prestations en Ligue 1 (quatre passes décisives délivrées lors de ses trois derniers matches en championnat ) Sous contrat jusqu’en 2024, Dimitri Payet se donne une chance de convaincre ses dirigeants, alors que son avenir à l’OM s’écrirait en pointillé.

L’OM s’est interrogé sérieusement sur l’avenir de Payet

Recruté pour environ 30M€ en 2017, Dimitri Payet n’entend pas quitter l’OM de sitôt. « Dimitri m'a annoncé qu'il souhaitait être, je cite, "marseillais à vie". Il va prolonger deux années avec l’OM, il sera avec nous jusqu’en 2024, et s’inscrira au-delà dans un projet de reconversion individualisé qui l’amènera, je l’espère, à devenir l’un des cadres majeurs sportifs de l’OM » avait annoncé le président de l’époque, Jacques-Henri Eyraud, au sujet de l’international français lors de sa prolongation en juin dernier. Mais selon L’Equipe , Payet était bien dans le collimateur de Pablo Longoria. A en croire le quotidien sportif, l’OM se serait sérieusement questionné sur l’avenir de Dimitri Payet à Marseille en début de saison, en raison de son âge, mais aussi en raison de ses performances décevantes et irrégulières. Toutefois, L’Equipe précise que la situation de l’international français ne serait pas la priorité du nouveau président Pablo Longoria, qui aura à gérer le prochain mercato estival..

Sampaoli ne lâche pas Payet