Mercato - Real Madrid : Une grande décision prise par Raphaël Varane pour son avenir ?

Publié le 23 avril 2021 à 11h00 par T.M.

Entre le Real Madrid et Raphaël Varane, le divorce serait imminent. Et pour son avenir, l’international français aurait visiblement une idée en tête.

Après 10 ans passés sous le maillot du Real Madrid, Raphaël Varane se dirigerait tout droit vers un départ. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2022, le joueur de Zinedine Zidane devrait être vendu cet été. Comme l’explique AS ce vendredi, le Français n’aurait pas envie de prolonger avec les Merengue, qui, pour éviter de perdre gratuitement leur joueur dans un an, devrait le mettre en vente cet été. La question sera alors de savoir qui sautera sur l’occasion et il y aurait déjà du monde à l’affût. Selon le média ibérique, le PSG serait très intéressé, mais les faveurs de Raphaël Varane iraient ailleurs.

Direction la Premier League !