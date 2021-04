Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rêve de Kylian Mbappé est confirmé !

Publié le 23 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé, son rêve est connu : jouer pour le Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé voit Leonardo faire le forcing pour le prolonger et le voir rester au sein du club de la capitale. Cependant, le joueur de Mauricio Pochettino n’a toujours pas tranché, ce qui laisse la porte ouverte à de nombreuses rumeurs. Et concernant Mbappé, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Pour beaucoup, la question n’est même pas de savoir s’il viendra un jour, mais plutôt quand il viendra.

Le Real, le rêve !