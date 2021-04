Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros coup avec Raphaël Varane !

Publié le 23 avril 2021 à 8h15 par T.M.

Du côté du Real Madrid, Raphaël Varane semble se rapprocher plus que jamais d’un départ. Une opportunité visiblement identifiée par Leonardo et le PSG, qui seraient déjà passés à l’action.

A l’instar de Sergio Ramos, Raphaël Varane pourrait lui aussi quitter le Real Madrid cet été. En effet, l’international français est sous contrat jusqu’en 2022, mais malgré la volonté de Florentino Pérez de le prolonger, cela n’avancerait pas dans ce sens. Ainsi, face à cela et pour éviter un possible départ libre de Varane dans un an, le Real Madrid pourrait décider de s’en séparer lors du prochain mercato estival. Après 10 ans passés sous la tunique merengue, l’ancien du RC Lens pourrait donc faire ses valises et un retour en Ligue 1 pourrait bien être d’actualité.

Le PSG à l’affût !