Mercato - OM : Sampaoli passe à l’action pour une grande pépite à 25M€ !

Publié le 24 avril 2021 à 8h30 par T.M.

Cet été, Jorge Sampaoli pourrait tenter d’amener à l’OM certaines pépites sud-américaines. Et l’entraîneur phocéen aurait déjà activé un premier dossier.

« Il faut aller chercher du côté de l’Espagne, de l’Italie et de l’Amérique du Sud pour humer le prochain mercato de l’OM ». Récemment, Florent Germain, journaliste pour RMC , expliquait qu’il pourrait falloir regarder du côté de l’Amérique du Sud pour trouver les futures recrues de l’OM. Alors que Pablo Longoria a déjà exploré ce marché l’été dernier en allant chercher Luis Henrique au Brésil, cela pourrait continuer et désormais, le président de l’OM peut également compter sur Jorge Sampaoli, qui connait lui aussi très bien les pépites locales. D’ailleurs, l’entraîneur marseillais tenterait actuellement de faire venir un grand espoir du football argentin sur la Canebière.

Sous le charme de Thiago Almada !