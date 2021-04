Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a fait son choix pour ce cadre du projet McCourt !

Publié le 24 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Dimitri Payet susciterait quelques interrogations au sein de la direction de l’OM, Jorge Sampaoli aurait d’ores et déjà décidé de compter sur l’ancien joueur de West Ham la saison prochaine.

L’été dernier, la direction de l’OM optait pour un choix très fort en prolongeant le contrat de Dimitri Payet jusqu’en juin 2024, ce dernier acceptant une baisse significative de son salaire pour fixer son avenir au sein du projet McCourt. Mais ces derniers mois, Payet a régulièrement été pointé du doigt en raison de sa prise de poids et de ses performances irrégulières, ce qui aurait incité l’OM à reconsidérer son avenir et envisager un possible transfert cet été. Qu’en est-il vraiment ?

Sampaoli veut garder Payet

Comme l’a annoncé L’Equipe vendredi dans ses colonnes, Jorge Sampaoli entend de son côté continuer avec Dimitri Payet la saison prochaine à l’OM. L’entraîneur argentin, qui apprécie beaucoup le profil de l’international français, entend bien l’aider à retrouver son meilleur niveau, lui qui avait été très admiratif du remarquable passage de Payet à West Ham avant son retour à l’OM en 2017. Voilà qui est clair.