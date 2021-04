Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La concurrence s’annonce féroce pour la doublure de Mandanda !

Publié le 24 avril 2021 à 1h15 par A.C.

L’Olympique de Marseille suivrait de près Alessio Cragno, gardien de but de 26 ans actuellement à Cagliari.

Grand expert de la Serie A, Pablo Longoria pourrait se servir en Italie cet été, pour renforcer l’Olympique de Marseille. Pour le poste de gardien, il aurait trouvé son bonheur à Cagliari. D’après les informations de Calciomercato.com , Alessio Cragno aurait tapé dans l’œil de l’OM et avec son club qui semble s’approcher d’une relégation, un départ serait plus que probable. L’Italien pourrait d’ailleurs apprendre une saison dans l’ombre de Steve Mandanda, avant de prendre la place de numéro un à partir de l’été 2022.

Le Napoli, la Fiorentina et la Roma lorgnent également Cragno