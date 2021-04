Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un énorme avertissement pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 24 avril 2021 à 15h10 par T.M.

Du côté de l’OM, Pablo Longoria n’aurait pas perdu de vue Fabien Centonze, latéral droit de Metz. Toutefois, cela serait sans compter sur Frédéric Antonetti.

Cet été, Pablo Longoria va tout faire pour conserver Pol Lirola, voulant notamment négocier à la baisse l’option d’achat fixée par la Fiorentina. L’Espagnol restera-t-il alors à l’OM ? Quoi qu’il arrive avec le joueur de 23 ans, un arrière droit pourrait tout de même être recherché puisque la porte de sortie pourrait se rapprocher pou Hiroki Sakai. Et pour renforcer ce poste, un dossier serait toujours d’actualité à l’OM, celui de Fabien Centonze. Lors des deux dernières fenêtres de transferts, les Phocéens ont tenté en vain de recruter le joueur de Metz. Cette fois pourrait-elle alors être la bonne ?

« Les sommes exigées seront très, très élevées »