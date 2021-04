Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria ne lâche pas cette piste en Ligue 1 !

Publié le 24 avril 2021 à 11h45 par La rédaction

Alors que la saison n’est toujours pas terminée, l’OM se positionnerait déjà en vue de l'exercice prochain. Et pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria continuerait de scruter certains joueurs en Ligue 1..

Si la saison actuelle n’est toujours pas terminée, l’OM se projèterait déjà en vue du prochain exercice. Avec Jorge Sampaoli sur le banc, le club phocéen espère très bien réussir. Mais le technicien argentin ne pourra pas tout faire tout seul et quelques recrues seront nécessaires. Ainsi, la direction olympienne aurait défini les postes à renforcer en priorité. Par conséquent, malgré la présence de Hiroki Sakai et de Pol Lirola qui pourrait rester à l’issue de l’année même si son option d’achat reste élevée (12M€), Pablo Longoria chercherait à apporter de la concurrence au poste de latéral droit. Et le nouveau président de l’OM pourrait se rabattre sur une ancienne piste.

Centonze toujours dans le viseur de l’OM