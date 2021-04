Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’en va en guerre pour cette piste à 15M€ !

Publié le 24 avril 2021 à 7h15 par Th.B.

Coup de coeur de Pablo Longoria qui aurait déjà ouvert son dossier cet hiver, Amine Adli devrait causer bien du souci au président de l’OM en marge du prochain mercato au vu des multiples intérêts dont il ferait l’objet.

Pablo Longoria aurait de la suite dans les idées. Au cours du mercato hivernal, celui qui était directeur du football et qui est entre temps devenu président de l’OM aurait ouvert le dossier Amine Adli. Milieu offensif de formation, Adli est en feu en tant que second attaquant cette saison avec le Toulouse FC. Un club dans lequel il ne devrait pas s’éterniser au vu de l’intérêt que lui porterait l’OM et son nouveau président. Longoria prévoirait de revenir à la charge cet été alors que la valeur marchande du Français est de 15M€ environ. Pas de quoi faire peur aux multiples clubs intéressés par son profil.

Adli dans le viseur de grands clubs européens !