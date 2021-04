Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle menace colossale dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 24 avril 2021 à 15h00 par A.D.

Transféré en janvier 2020, Erling Haaland casse la baraque depuis son arrivée au Borussia Dortmund. A tel point que le Barça voudrait se l'offrir lors du prochain mercato estival. Toutefois, Joan Laporta devra se méfier de Thomas Tuchel sur ce dossier.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Tout juste arrivé au Barça, Joan Laporta voudrait frapper fort lors du prochain mercato estival et envisagerait de se jeter sur le buteur norvégien. Toutefois, le Borussia Dortmund ne compte pas se laisser faire et va faire tout son possible pour retenir son numéro 9. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport ce mercredi soir, Michael Zorc a sorti les barbelés pour Erling Haaland. « Nous avons clairement exprimé notre position sur le cas Haaland. La décision ne sera pas prise sans le Borussia Dortmund. Peu importe où nous finissons, Erling continuera à jouer pour nous. L'avenir d'Erling Haaland dicté par la Super Ligue ? Ils n'ont pas plus ou moins d'argent qu'avant » , a déclaré le directeur sportif du BVB. Pour ne pas arranger les affaires du FC Barcelone, Chelsea pourrait également se muer en trouble fête pour le Barça en ce qui concerne Erling Haaland.

Erling Haaland, la priorité de Thomas Tuchel ?